  • 06 NISAN 2018, CUMA

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Buradasınız : » » Japonya’yı lila rengiyle süsleyen "sakura şöleni" başladı

Japonya’yı lila rengiyle süsleyen "sakura şöleni" başladı

Japonya’da şu sıralar görsel şölen yaşanıyor. Baharla birlikte açan kiraz çiçekleri, yerli yabancı herkesin ilgisini çekiyor.

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Japonyayı lila rengiyle süsleyen &quot;sakura şöleni&quot; başladı

Mart ve nisan aylarında Japonya’yı renklendiren kiraz çiçeklerinin Japonlar için özel bir anlamı var.

Japoncası “sakura” olan kiraz çiçekleri, Japon halkının en sevdiği çiçek. Baharın müjdecisi olarak da görülüyor. 

“Sakura Zensen” yani çiçeklerin açma zamanı, martın son haftasında başlayıp mayısa kadar sürüyor. 

Sakuralar, özellikle Samuraylar için özel. Onlara göre ölüm ve yaşamın bütünlüğünü simgeliyor. 

Çiçeklerin ömrünün sadece 1-2 hafta olması, Japon felsefesinde genç ve hayat doluyken ölümü temsil ediyor. Çiçeklerin yavaş açması ancak solmadan dökülmesi, samuraylara en parlak zamanlarında her an ölebileceklerini hatırlatıyor. 

Pembe-beyaz renklerin dönemi: Hanami 

“Hanami” olarak da adlandırılan kiraz çiçeklerini seyretme etkinliği, 8. yüzyılda Japon imparatorlarının verdiği kararla bayram oldu. Bu bayramlarla şimdiki bayramlar çok da farklı değil.

Japonlar bir park dolusu sakuranın olduğu yerlerde, sabahın erken saatlerinden geç saatlere kadar etkinlikler düzenliyor. Geleneksel yemekler hazırlanıyor, şarkılar söyleniyor.

Hirosaki Kalesi’nden sakura manzarası 

Hirosaki şehrinin merkezinde bulunan Hirosaki Kalesi, Japonya’da kiraz çiçeği izlemek isteyenlerin en çok tercih ettiği yer.

Lord Tsugaru Tamenobu tarafından 1603 yılında planlanan kalenin tamamlanması 1611’i bulmuş. Kale, 1627 yılında yıldırım düşünce yanmış. Yaklaşık 200 yıl sonra 1810’da yeniden inşa edilmiş. Aynı zamanda ulusal bir miras alanı olan kalenin içerisinde Hirosaki Parkı var. 

Hirosaki Kalesi’nde 50’den fazla kiraz çeşidini barındıran 2600 ağaç var.

Kaynak: TRT Haber, Reuters 

Etiketler: sakura, kiraz çiçekleri, Japonya
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