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Buradasınız : » » Japonya'nın kuzeydoğusunu yağışlar vurdu

Japonya'nın kuzeydoğusunu yağışlar vurdu

Japonya'nın kuzeydoğusunda etkili şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 485 evi su bastı, 20 binden fazla kişi için tahliye talimatı verildi.

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Japonyanın kuzeydoğusunu yağışlar vurdu

Kyodo ajansının haberine göre, Akita bölgesi yönetiminden yapılan açıklamada, şiddetli yağışların neden olduğu sellerde şu ana kadar can ya da mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Ancak yağışların neden olduğu sellerde 485 evi su bastığı belirtilen açıklamada, 20 binden fazla kişi için de tahliye talimatı verildiği kaydedildi.

Doğu Japonya Demiryolu İşletmeleri de sel felaketinin raylarda yol açtığı hasardan dolayı hızlı tren seferlerinin askıya alındığını açıkladı.

Akita Valisi Norihisa Satake, felaketin zararının telafisi için devlet desteğinin artırılmasını talep edeceğini söyledi.

Japonya Meteoroloji Ajansı, şiddetli yağış ve fırtınanın yarın da devam edeceğini duyurdu.

Japonya'nın güneybatısını da 4 Temmuz'da etkisi altına alan Nanmadol tayfunu, şiddetli yağışları beraberinde getirmiş, yağışların yol açtığı sellerde 34 kişi yaşamını yitirmişti.

Etiketler: Japonya, şiddetli yağış
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