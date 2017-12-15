Japonya'dan Kuzey Kore'ye yaptırım

En son balistik füze denemesini 29 Kasım'da yapan Kuzey Kore'ye bir yaptırım da Japonya'dan geldi. Japonya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını ihlale devam eden ve tüm dünyada tepkilere neden olan Kuzey Kore'deki 19 şirketin daha çalışmalarını durdurdu.

ABD tarafından da yaptırım uygulanan şirketlerin finans, madencilik ve ulaştırma alanlarında faaliyet gösterdiği belirtildi.

Japonya Kabine Başsekreteri Yoshihide Suga, Cuma günü yürürlüğe giren genişletilmiş yaptırım kararlarının, 1970 ve 80'lerde Kuzey Kore'de kaçırılan Japonya vatandaşları meselesinde "somut ilerleme olmamasına" ve Kuzey Kore'nin devam eden "provokatif açıklama ve tutumlarına" karşılık olarak alındığını söyledi.

Başbakan Abe'den savunma sistemi açıklaması

Bu arada Japonya Başbakanı Şinzo Abe, ülkesinin Kuzey Kore'nin nükleer füze tehdidi karşısında vatandaşlarını korumak için ihtiyaç duyduğu savunma olanaklarını değerlendireceğini açıkladı.

Abe, "Halkımızı korumak için nasıl bir savunma sistemine ihtiyaç duyduğumuzu belirlemek istiyoruz" dedi.

Başbakan, hükümetin gelecek yılın başlarında Japonya'nın savunma programını gözden geçirmeye başlayacağını söyledi.

Abe, Japonya'nın uluslararası toplumla iş birliği yaparak, "provokasyonlarını" durdurması için Kuzey Kore'ye daha fazla baskı yapmaya hazır olduğunu da ekledi.

Kaynak: AA