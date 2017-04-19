  • 19 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Japonya'dan Gazze'ye 900 bin dolar bağış

Japonya'dan Gazze'ye 900 bin dolar bağış

Japonya, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılardan kalan patlayıcı maddelerin temizlenmesinde kullanılmak üzere UNMAS'a yaklaşık 900 bin dolar bağışta bulundu.

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Japonyadan Gazzeye 900 bin dolar bağış

Japonya, Gazze Şeridi'nin İsrail saldırılarından kalan patlayıcı maddelerden temizlenmesi için Birleşmiş Milletler Mayın Eylem Servisi'ne (UNMAS) yaklaşık 900 bin dolar bağışta bulundu.

UNMAS'tan yapılan yazılı açıklamada, "Japonya'nın, Gazze'deki savaş kalıntılarının temizlenmesi için kuruma yaklaşık 900 bin dolar bağış yaptığı" belirtildi.

Açıklamada ayrıca Japonya'nın 2015-2016 yıllarında UNMAS aracılığıyla Gazze Şeridi'ne 3,5 milyon dolar yardımda bulunduğu ve söz konusu yardımların 29 ton ağırlığındaki savaş kalıntıları ile 149'u havadan atılan olmak üzere çok sayıda patlamamış bombanın temizlenmesinde kullanıldığı ifade edildi.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Mart 2016'da yaptığı açıklamada, İsrail'in Temmuz 2014'te düzenlediği saldırıların ardından bölgede bulunan yaklaşık 7 bin patlayıcı maddeden sadece 3 bininin imha edilebildiğini belirtmişti. Söz konusu açıklamada Gazze'de savaş kalıntıları nedeniyle 16 kişinin yaşamını yitirdiği, 48'i çocuk 97 kişinin de yaralandığı bilgisi verilmişti.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığına bağlı Patlayıcı Mühendisliği Dairesi verilerine göre, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılar sırasında atılan ancak infilak etmeyen füze ve bombaların bulunduğu yaklaşık 40 ev bulunuyor. 

Etiketler: Japonya, gazze, Bağış
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