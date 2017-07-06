Japonya'daki sel felaketi can almaya devam ediyor

Japonya'da etkili olan tayfunun ardından meydana gelen şiddetli yağışların yol açtığı selde hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Japon ajansı Kyodo'nun haberine göre, salı günü ülkenin güneybatısını etkisi altına alan Nanmadol tayfununun ardından meydana gelen şiddetli yağışlar nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e çıkarken 11 kişiden de haber alınamıyor.

Oita kentinde 79 yaşındaki bir erkeğin cansız bedeninin bir nehirde ve 43 yaşındaki kurtarma görevlisinin cesedinin sele bağlı olarak kayan toprağa gömülü halde bulunduğu belirtildi.

Sel sularının ve toprak kaymalarının büyük yıkıma neden olduğu Kyushu Adası'nda kaybolan 11 kişiyi arama kurtarma çalışmaları, polis, itfaiye ve sivil savunmadan oluşan yaklaşık 8 bin kişinin katılımıyla devam ediyor.

Japonya Hükümet Sözcüsü Yoşihide Suga, basın toplantısında, hükümetin insan yaşamını ilk sıraya koyarak felaketzedeler için elinden geleni yapacağını açıkladı.

Hasara bağlı olarak kurtarma çalışmalarının genişletilebileceğini belirten Suga, 5 bin personelin çalışmalara katılmak üzere hazır beklediğini söyledi.

Yaklaşık 450 bin kişi tahliye edildiği Fukuoka, Kumamoto ve Oita kentlerinde hava koşulları, ulaşımda aksamalara ve binlerce eve elektrik ve su verilememesine neden oldu.

Fukuoka'ya bağlı Asakura'da da 24 saat içinde 55 santimetreye kadar ulaşan sel suları nedeniyle 18'i öğrenci 54 kişi bir okulda mahsur kaldı.

Söz konusu kentlerde kurtarılmayı bekleneler, sosyal medya hesapları üzerinden paylaştıkları mesaj ve fotoğraflarda yardım istedi.

Japon Meteoroloji Ajansı, Fukuoka ve Oita kentlerinde atmosfer koşullarının istikrarsızlığını sürdürmesini nedeniyle halktan dikkatli olmalarını istedi.

Şiddetli yağışlar nedeniyle dün 93 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetmişti. Hita kentinden bir yetkili, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Oita ve Ryutaro Fukui yakınlarındaki bazı nehirlerin taştığını söylemişti. Japonya Meteoroloji Ajansı da Fukuoka ve Oita'da "eşi benzeri görülmemiş" oranda yağmur yağdığını duyurmuştu.