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Buradasınız : » » Japonya'da sigara içmeyen çalışanlara fazladan izin

Japonya'da sigara içmeyen çalışanlara fazladan izin

Japonya'da bir şirket sigara içmeyen çalışanlarına yılda 6 gün fazladan ücretli izin veriyor.

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Japonyada sigara içmeyen çalışanlara fazladan izin

Japonya'da bir pazarlama şirketinin, eylül ayında aldığı, sigara içmeyen çalışanlarına yılda 6 gün fazladan ücretli izin verme kararı 4 çalışanına sigarayı bıraktırdı.

İngiliz The Telegraph gazetesinin haberine göre, Tokyo'da çok katlı bir binanın 29. katında bulunan Piala adlı pazarlama şirketinde sigara kullanan çalışanlar, sigara içmenin serbest olduğu zemin kata inmek zorunda olduğundan bir sigara molası en az 15 dakika sürüyor.

Şirketin sözcülerinden Hirotaka Matsuşima, sigara içmeyen çalışanlarından birinin, geçen yıl dilek şikayet kutusuna, sigara molalarının soruna yol açtığına dair bir mesaj bıraktığını belirtti.

Piala'nın üst düzey yöneticisi Takao Asuka'nın mesajı gördüğünü ve sigara molalarının telafisi için içmeyen çalışanlarına fazladan izin verme kararı aldığını söyleyen Matsuşima, eylül ayında bu kararı yürürlüğe soktuklarını ifade etti.

Ülkede bazı şirketler, çalışanlarını pasif içiciliğin etkilerinden korumak için genel merkezlerinde ve bölge ofislerinde sigara içilmesini yasaklamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: tokyo, Takao Asuka, piala, japonya sigara, japonya iş, Japonya
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