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Japonya'da sıcaktan ölenlerin sayısı 77'ye çıktı

Japonya'da ay başından bu yana aşırı sıcaklar nedeniyle ölenlerin sayısı 77'ye yükseldi.

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Japonyada sıcaktan ölenlerin sayısı 77ye çıktı

Japonya merkezli haber ajansı Kyodo'nun, Yangın ve Afet Yönetimi Ajansı'na dayandırdığı haberine göre, dün ülke tarihinin en yüksek sıcaklığının ölçüldüğü Japonya'da 9-22 Temmuz tarihlerinde 77 kişi yaşamını yitirdi, 30 binden fazla kişi hastanelere gitti.

"Doğal afet" ilan edildi

Japonya Meteoroloji Dairesi, ülkeyi kasıp kavuran sıcak havayı "doğal afet" ilan etti.

Dün başkent Tokyo'nun kuzeyindeki Kugayama şehrinde 41,1 derece ölçülen hava sıcaklığı, ülke tarihinin en yüksek sıcaklık değeri olarak kayıtlara geçmişti.

Japonya'da ay başında aşırı yağışların neden olduğu sel felaketinde de 222 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Japonya, doğal afet, aşırı sıcaklar
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