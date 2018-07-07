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Japonya’da sel ve toprak kayması: 50 kişi hayatını kaybetti

Japonya'nın batısını etkisi altına alan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 50 kişi hayatını kaybetti.

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Japonyada sel ve toprak kayması: 50 kişi hayatını kaybetti

Japonya merkezli Kyodo'nun haberine göre, ülkenin batısında evlerin yıkılmasına ve araçların sele kapılmasına neden olan aşırı yağışlarda 50 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 50 kişi kayboldu.

4,7 milyon kişi için tahliye emri

Bölgede 4,7 milyon kişi için tahliye emrinin veya önerisinin yapıldığı, 48 bin kişilik Sivil Savunma, polis ve itfaiye ekiplerinin, afette yaşamını yitirenleri, yaralananları veya mahsur kalanları bulmaya çalıştığı belirtildi.

Gifu'da geçerli olan acil durum uyarılarının, Nagasaki, Saga, Fukuoka, Tottori, Hiroşima, Okayama, Hyogo ve Kyoto için kaldırıldığı kaydedildi.

Bölgede yağışların birkaç gün daha sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Reuters

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