Japonya'da sel ve toprak kaymalarında ölü sayısı 134'e çıktı

Japonya Hükümet Sözcüsü Yoşihide Suga, ülkedeki sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 134'e çıktığını ve en az 50 kişinin kaybolduğunu açıkladı.

Arama kurtarma çalışmalarına katılan sivil savunma, sahil güvenlik, polis ve itfaiye personeli sayısının 75 bine yükseltildiğini kaydeden Suga, arama çalışmalarına 80 helikopterin katıldığını belirtti.

Suga, selle mücadelede özel görev komitesinin oluşturulduğunu ve 18 milyon dolarlık bir bütçenin ayrıldığını söyledi.

19 vilayette 5,9 milyon kişi için tahliye emri çıkarılmıştı.

Sel ve toprak kaymalarındaki can kayıpları Hiroşima, Ehime, Okayama, Yamaguçi, Kyoto, Gifu, Şiga, Hyogo, Koçi ve Fukuoka bölgelerinde oldu.

Ülkede yaşanan sel felaketi nedeniyle Başbakan Şinzo Abe Avrupa ve Ortadoğu'ya yapacağı geziyi ertelemişti.

Kaynak: AA