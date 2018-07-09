Japonya'da sel ve toprak kaymalarında can kayıpları artıyor

Japonya'da sel ve toprak kaymaları can almaya devam ediyor.

Kyodo'nun haberine göre, ülkedeki sel ve toprak kaymalarında 100 kişi yaşamını yitirdi.

Binlerce ev susuz kaldı

Yangın ve Afet Yönetimi Dairesi, arama kurtarma çalışmalarına katılan sivil savunma, sahil güvenlik, polis ve itfaiye personeli sayısının 73 bine yükseltildiğini, tahliye merkezlerinde kalan kişi sayısının 23 bin olduğunu belirtti.

Yetkililer 11 bölgede 267 bin haneye su verilemediğini, otoyolların sel sularıyla kaplandığını, birçok yerde tren seferlerinin yapılamadığını açıkladı.

6 milyona yakın insana tahliye emri verildi

Sel ve toprak kaymalarındaki can kayıpları Hiroşima, Ehime, Okayama, Yamaguçi, Kyoto, Gifu, Şiga, Hyogo, Koçi ve Fukuoka bölgelerinde oldu.

Ülkede yağışlardan etkilenen 19 bölgede tahliye emri veya önerisi verilen kişi sayısı 5,9 milyona çıkmıştı.

Kaynak: AA