Japonya'da sel ve toprak kaymalarında bilanço ağırlaşıyor: 156 ölü

Japonya'da muson yağmurlarının neden olduğu sel ve heyelanlar nedeniyle can kayıpları artıyor.

Ülkedeki sel ve toprak kaymalarında en az 156 kişinin öldüğü, en az 40 kişinin de halen kayıp olduğu açıklandı.

Arama çalışmalarında ekiplerin sayısı artırıldı

Sivil savunma, sahil güvenlik, polis ve itfaiye personeli sayısının 75 bine yükseltildiği ve 80 helikopterin katıldığı arama çalışmalarının hızlandırıldığı ifade edildi.

Japonya Hükümet Sözcüsü Yoşihide Sug, selle mücadele için özel görev komitesi oluşturulduğunu ve 18 milyon dolarlık bir bütçe ayrıldığını açıkladı.

6 milyona yakın kişi için tahliye emri

Ülkede 19 vilayette 5,9 milyon kişi için tahliye emri çıkarılmıştı.

Sel ve toprak kaymalarındaki can kayıpları, Hiroşima, Ehime, Okayama, Yamaguçi, Kyoto, Gifu, Şiga, Hyogo, Koçi ve Fukuoka bölgelerinde meydana geldi.

Sel felaketi nedeniyle Başbakan Şinzo Abe, Avrupa ve Ortadoğu'ya yapacağı geziyi ertelemişti.

Kaynak: AA