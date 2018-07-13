Japonya'da sel felaketinde ölü sayısı 200 oldu

Batı Japonya'yı etkisi altına alan sel ve toprak kaymalarından en çok etkilenen yerlerden biri olan Hiroşima’daki yıkım görüntülendi. Sel felaketi sonucunda yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybettiği Japonya’da ölü sayısının en çok olduğu yerler arasında Hiroşima ilk sırada yer alıyor.

60 kişi hala kayıp

Arama kurtarma çalışmalarına 70 binden fazla personel müdahale ediyor. Yetkililer, kayıp 60 kişinin arandığını, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini kaydetti.

Hiroşima’nın ardından en çok etkilenen yerler arasında Okayama ve Ehime bulunuyor. Japonya Sağlık Bakanlığı, 93 binden fazla eve su verilemediğini açıkladı.

"Elektrik veriliyor ancak su yok"

Evinin yarısının çamur altında kaldığını aktaran bir kişi, “5. gündeyiz. Evim çamura gömüldü. Kapı tamamen çamur altında kaldığından pencereden eve girebildim. Evimin ikinci katı nispeten etkilenmemiş durumda. Bu yüzden ikinci katta kalıyorum. Barınaklara gidemeyenler evime geliyor ancak gece sığınaklarda kalıyorlar. Elektrik veriliyor ancak su yok” dedi.

Sığınaklarda 7 bine yakın insan bulunuyor

Yangın ve Afet Yönetimi Dairesi, 6 bin 700 kişinin tahliye edildiğini, kurulan barınaklarda kaldıklarını aktardı.

Ülkede 19 vilayette 5,9 milyon kişi için tahliye emri çıkarılmıştı.

Sel ve toprak kaymalarında en fazla can kayıpları Hiroşima, Ehime, Okayama, Yamaguçi, Kyoto, Gifu, Şiga, Hyogo, Koçi ve Fukuoka bölgelerinde yaşandı.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, sel felaketi nedeniyle Avrupa ve Ortadoğu'ya yapacağı geziyi ertelemişti.

Kaynak: AA, İHA