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Japonya'da sel felaketinde ölenlerin sayısı 195’e yükseldi

Japonya'nın batısıyla orta kesimini etkisi altına alan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölü sayısı 195'e yükseldi.

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Japonyada sel felaketinde ölenlerin sayısı 195e yükseldi

Japonya Ulusal Polis Ajansı, geçen haftadan bu yana ülkenin batısını etkisi altına alan aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 195 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yetkililer kayıp 60 kişinin arandığını, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini belirtti.

Hiroşima, Okayama ve Ehime kentlerinde 70 binden fazla kurtarma görevlisinin çalışmalara devam ettiği belirtildi.

Yangın ve Doğal Afet Yönetimi Ajansı’na göre sığınaklarda yaklaşık 6 bin 700 kişi bulunuyor.

Ülkede 19 vilayette 5,9 milyon kişi için tahliye emri çıkarılmıştı.

Sel ve toprak kaymalarında en fazla can kayıpları Hiroşima, Ehime, Okayama, Yamaguçi, Kyoto, Gifu, Şiga, Hyogo, Koçi ve Fukuoka bölgelerinde yaşandı.

Abe, sel felaketi nedeniyle Avrupa ve Ortadoğu'ya yapacağı geziyi ertelemişti.

Kaynak: AA

Etiketler: sel, Japonya
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