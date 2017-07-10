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Japonya'da sel faciası: 21 ölü

Japonya'da etkili olan tayfunun ardından meydana gelen şiddetli yağışın yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi.

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Japonyada sel faciası: 21 ölü

Japonya'da etkili olan tayfunun ardından meydana gelen şiddetli yağışın yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi.

Kyodo haber ajansına göre, ülkenin güneybatısını geçen hafta etkisi altına alan Nanmadol tayfunun getirdiği şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 21 kişi öldü, 20 kişi kayboldu.

Yetkililer, sellerden en çok etkilenen kentlerden Fukuoka, Asakura ve Oita'da arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarına devam ettiğini belirterek, şimdiye kadar bin 700 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini kaydetti.

Japon Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamada, güneybatıda yağışların devam edeceği ifade edilerek, halka, olası toprak kaymaları ve diğer afetlere karşı tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu. 

Etiketler: Japonya, japonya sel
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