  • 30 HAZIRAN 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 4.59
    EURO 5.372
  • BIST 96520.07
    ALTIN 184.649
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Japonya'da roket fırlatıldıktan 6 saniye sonra düştü

Japonya'da roket fırlatıldıktan 6 saniye sonra düştü

Japonya'da Interstellar Teknolojileri şirketine ait MOMO-2 adlı roket, kalkıştan yalnızca 6 saniye sonra düştü.

yazıyı büyüt yazıyı küçült

Japonya’nın yörüngeye gönderilecek ilk özel üretimi olan MOMO-2, fırlatıldıktan 6 saniye sonra yere düştü.

Hokkaido Adası'ndaki Taiki kentinden fırlatılan 10 metre uzunluğundaki roket, alt kısmında bulunan motorun arızalanmasıyla kalkıştan hemen sonra yere düştü. Çarpmanın etkisiyle büyük bir patlama meydana geldi. 

Roket, uygun fiyatlı uzay uçuşları sağlamayı amaçlayan Japon şirketi Interstellar Teknolojileri tarafından geliştirilmişti.

Şirketin Başkanı Takahiro Inagawa, başarısızlıktan dolayı özür diledi. Hokkaido makamları ise, Taiki'deki olayda kimsenin zarar görmediğini açıkladı.

Kaynak: İHA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER