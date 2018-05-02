  • 02 MAYIS 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Japonya'da otobüs şoförlerinden ilginç grev

Japonya'da otobüs şoförlerinden ilginç grev

Japonya'nın en büyük şehri Okayama'da grev kararı alan otobüs şoförleri, protesto için seferleri aksatmak yerine farklı bir yol denedi.

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Japonyada otobüs şoförlerinden ilginç grev

Japonya'nın Sankei News haber ajansında yer alan habere göre, Okayama şehrinde Ryobi Gruba bağlı çalışan otobüs şoförleri, yeni bir rakip otobüs hattı olan Megurin'in kendileriyle aynı rotayı kullanmasını protesto etmek istedi.

Grev kararı alan otobüs şoförleri, seferleri durdurmak ya da aksatmak yerine daha farklı bir yol denedi.

Ryobi Grubu çalışanları tüm seferlerinde yolculardan para almayı reddetti. Yolcular seyahatler için para ödemedi.

Haberin duyulmasının ardından sosyal medyada greve hem olumlu hem de olumsuz eleştiriler yapıldı. Bazı vatandaşlar fikrin şirkete ve çalışanlara zarar vereceğini savunurken, bazıları grevin şirket imajına katkı sağlayacağını düşünüyor.

Etiketler: protesto, Otobüs şoförü, okayama, Japonya, grev
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