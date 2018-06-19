  • 19 HAZIRAN 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 4.742
    EURO 5.495
  • BIST 92962.02
    ALTIN 195.35
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Japonya'da okul duvarlarına deprem dayanıklılık testi yapılacak

Japonya'da okul duvarlarına deprem dayanıklılık testi yapılacak

Japonya Eğitim Bakanlığı, ülke genelinde tüm devlet okullarının duvarlarının, depreme dayanıklı olup olmadığının tespiti için kontrolden geçirilmesini istedi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Japonyada okul duvarlarına deprem dayanıklılık testi yapılacak

Japonya hükümeti, dün meydana gelen depremde iki kişinin yıkılan duvarın altında kalarak yaşamını yitirmesi üzerine ülke çapında tüm okul duvarlarının kontrol edilmesi talimatı verdi.

Depremde okulun dışındaki duvar üzerine yıkılan 9 yaşındaki bir kız çocuğu ölmüştü. Yaşlı bir erkek de yıkılan bir duvarın altında kalarak hayatını kaybetmişti.

Japonya'da Osaka kenti yakınında dün meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde çok sayıda bina hasar görmüştü.

Depremde 4 kişi ölmüş, en az 380 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA 

Etiketler: Okul, Japonya, deprem
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER