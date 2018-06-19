Japonya'da okul duvarlarına deprem dayanıklılık testi yapılacak

Japonya hükümeti, dün meydana gelen depremde iki kişinin yıkılan duvarın altında kalarak yaşamını yitirmesi üzerine ülke çapında tüm okul duvarlarının kontrol edilmesi talimatı verdi.

Depremde okulun dışındaki duvar üzerine yıkılan 9 yaşındaki bir kız çocuğu ölmüştü. Yaşlı bir erkek de yıkılan bir duvarın altında kalarak hayatını kaybetmişti.

Japonya'da Osaka kenti yakınında dün meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde çok sayıda bina hasar görmüştü.

Depremde 4 kişi ölmüş, en az 380 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA