Japonya'da okul duvarlarına dayanıklılık testi yapıldı

Kyodo ajansının haberine göre, Takatsuki Eğitim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, depremde okulun duvarı üzerine yıkılan 9 yaşındaki kız çocuğunun hayatını kaybettiği Osaka bölgesinde yer alan kentteki 59 okulda yapılan incelemede, 11 okuldaki beton duvarın dayanıksız olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Bakanlık tüm okulların kontrolden geçirilmesini istedi

Açıklamada, kentteki 9 ilkokul ve 6 ortaokulda standartların altında dayanıklılıkta olan duvarların 2-3 hafta içinde yıkılmasının beklendiği belirtildi.

Yetkililerin, depremde duvarı yıkılan okula üç sene önce konuyla ilgili uyarı yaptığı ifade edildi.

Japonya Eğitim Bakanlığı, ülke genelinde tüm devlet okullarının duvarlarının, depreme dayanıklı olup olmadığının tespiti için kontrolden geçirilmesini istemişti.

Depremde okulun dışındaki duvar üzerine yıkılan 9 yaşındaki bir kız çocuğu ölmüştü. Yaşlı bir erkek de yıkılan bir duvarın altında kalarak hayatını kaybetmişti.

Japonya'da Osaka bölgesi yakınında 18 Haziran'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde çok sayıda bina hasar görmüştü. Depremde 4 kişi ölmüş, en az 380 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

