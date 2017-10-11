Japonya'da metal ve türevlerinde hile skandalı

Japonya'nın en büyük çelik üreticilerinden Kobe Çelik şirketinin tedarikçisi olduğu ağır sanayi şirketlerine sattığı metal ürünlerinin kalite değerlerinin hileli olduğunu itiraf etmesiyle ortaya çıkan skandal büyüyor.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, ülkenin üçüncü büyük çelik üreticisi konumunda olan Kobe Çelik, 200'den fazla sanayi kuruluşuna sahte ölçümlerle dayanıklılık değerlerini olduğundan fazla gösterilen alüminyum ve bakır sattığını açıklamıştı. Son olarak şirketin bir kuruluşa sattığı demir cevheri tozunun kalite değerlerinde de oynama yapıldığı açıklandı.

Şirket sözcüsü, olayla ilgili iç soruşturma başlatıldığını, başka ürünlerde de benzeri hilelere başvurulup vurulmadığının araştırdığı belirtti.

Demir cevheri tozunun kalıplarda kaynatılarak sert materyallere dönüştürülmek üzere değerlendirildiğini, bunların genelde otomotiv endüstrisinde araba parçaları yapımında kullanıldığını kaydeden sözcü, hileli materyalin hangi sanayi kuruluşlarına satıldığını ise açıklamadı.

Skandalın ortaya çıkmasının ardından Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığının, her iki olay hakkında da şirketten açıklama talep ettiği kaydedildi.

Otomobiller, trenler, roketler standartların altındaki malzemeyle yapıldı

Kobe Çelik, Japonya'nın önde gelen sanayi kuruluşlarının en önemli tedarikçilerinden. Skandalın ortaya çıkmasının ardından birçok üretici standart altı ürünleri kendi üretimlerinde kullandıklarını açıkladı. Mitsubishi, alüminyum malzemeleri ürettiği otomobil, tren, roket ve savunma sanayi donanımı gibi çok sayıda üründe kullandığını belirtti.

Uzaya uydu fırlatan H-2A roketinde Kobe Çelik'in tedarik ettiği alüminyumun kullanıldığı ifade edilirken, Nissan ve Honda gibi üreticiler de Kobe Çelik ürünlerini otomobil üretiminde kullandıklarını açıkladı.

Söz konusu malzemelerle üretilen otomobil modellerinin geri çağrılması ihtimalinde skandalın maliyetinin milyarlarca doları bulacağı tahmin ediliyor.

Şirket, hafta başında yaptığı açıklamada toplam üretiminin yaklaşık yüzde 4'ü olan 20 bin alümünyum ve bakır malzeme hakkındaki kalite verilerinin hileli olduğunu açıklamıştı.