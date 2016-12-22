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Japonya'da ilk kez bir milyondan az bebek doğdu

Japonya'da ilk kez bu yıl bir milyonun altında bebeğin dünyaya geldiği bildirildi.

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Japonyada ilk kez bir milyondan az bebek doğdu

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya'da hükümet kaynakları 2016'da 981 bin bebeğin doğduğunu açıkladı.

Sağlık, Çalışma ve Sosyal Yardım Bakanlığının verilerine göre, ülkede yeni doğanların sayısı 2015'e göre 25 bin düştü.

Japonya'da ortalama olarak her 32 saniyede bir bebek doğarken 24 saniyede bir kişi ölüyor.

Bakanlık yetkilileri, 20 ila 30 yaşlarındaki kadın nüfusundaki azalmanın doğum oranlarındaki düşüşe neden olduğunu belirtti.

Japonya'da Başbakan Şinzo Abe hükümeti, çocuk bakımında annelere destek olarak ve genç nesillere daha çok iş imkanı sağlayarak doğum oranlarını 2025 kadar artırmayı hedefliyor.

Etiketler: Japonya, bebek, doğum
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