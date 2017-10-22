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Japonya'da halk genel seçimler için sandık başında

Japonya'da halk genel seçim için oy veriyor. Seçimlerde Başbakan Abe liderliğindeki Liberal Demokratların parlamentoda çoğunluğu elde etmesi bekleniyor.

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Japonyada halk genel seçimler için sandık başında

Japonya Başbakan Şinzo Abe'nin eylül sonunda parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisini feshederek erken seçime gidilmesi kararı alması üzerine ülkede genel seçimler düzenleniyor.

Anketler, Abe'nin liderliğindeki Liberal Demokratların zaferle çıkacağını ve 465 koltuğun yaklaşık üçte ikisini alacağını gösteriyordu.

Ülkede oy verme işlemi yerel saatle 20.00'de son bulacak.

Abe, erken seçim kararı almasını, Japonya'nın karşı karşıya olduğu "ulusal krizleri" ele almak için "tazelenmiş vekalete" ihtiyaç duyması olarak açıklamıştı.

Kuzey Kore nükleer tehdidi, Fukuşima sonrası izlenecek nükleer politika ve vergi meselesinin bu krizler arasında yer aldığı ifade ediliyor.

Japonya'da parlamentonun üst kanadı Senato seçimi, Temmuz 2016'da yapılmıştı.

Japonya Parlamentosunu (Diet) oluşturan Senato ve Temsilciler Meclisi üyeleri halk tarafından seçiliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: japonya seçim, Japonya Başbakan Şinzo Abe, Japonya
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