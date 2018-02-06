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Japonya'da düşen askeri helikopterin pilotuna ulaşıldı

Japonya'da, dün ülkenin güneybatısındaki bir yerleşim yerine düşen 2 mürettebatlı askeri helikopterin pilotuna ait olduğu sanılan bir cesede ulaşıldı.

06 Şubat 2018 Salı 14:09



