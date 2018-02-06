Japonya'da düşen askeri helikopterin pilotuna ulaşıldı

Japonya'nın güneybatısındaki Saga bölgesindeki Kanzaki kentinde, dün bir anaokulunun yakınlarındaki evin çatısına düşen askeri helikopterdeki yardımcı pilot yaşamını yitirdi.
Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, kaza yapan helikopterdeki mürettebattan, 26 yaşındaki yardımcı pilot Hiroki Takayama'nın öldüğü doğrulanırken, 43 yaşındaki pilot Kenichi Saito'ya ait olduğu tahmin edilen bir cesede ulaşıldığı bildirildi.
Polis, Saito'ya ait olduğu sanılan cesedin helikopter enkazının altında bulunduğunu belirtti.
Saga bölgesi afet departmanından yetkililer, helikopterin düşmesiyle alev alan evdeki 11 yaşındaki kız çocuğunun hafif yaralanarak kaçmayı başardığı bilgisini paylaştı.
Savunma Bakanı Itsunori Onodera, düşen helikopterin test uçuşundan önceki bakımı sırasında ana pervane başlığının değiştirilmiş olduğuna dikkati çekerek, kazanın sebebinin araştırıldığını ifade etti.
Mürettebatın bazı aksaklıkların yaşandığını irtibat kulesine ilettikten sonra iniş yapmaya çalıştığını söyleyen Onodera, helikopterin hava trafik kontrolü ile irtibatını kaybetmesinin ardından burun üstü çakıldığının sanıldığını bildirmişti.
Başbakan Şinzo Abe, güvenlik kontrolü için bölgeye 12 helikopter göndermişti.
Kaynak: AA