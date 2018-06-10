Japonya'da bunama sebebiyle 60 bin kişinin ehliyeti iptal edildi

Ulusal Polis Ajansı'ndan yapılan açıklamada, bu yıl ehliyet yenilemeye giden yaklaşık 2 milyon 106 bin sürücünün, bunama belirtileri görülmesi dolayısıyla hastaneye yönlendirildiği belirtildi.

Sağlık testleri sonrası, bunama tespit edilen yaklaşık 60 bin kişinin ehliyetinin iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, bunama belirtisi görülen sürücülerin 75 yaş üstü olduğu vurgulandı.

Yaşlı sürücülerin hataları kazalara sebep oldu

Japonya'da, bunama belirtileri görülen sürücülerin ehliyetinin yenilenmesi için doktordan sağlam rapor alınmasını öngören kanun çıkarılmıştı.

Yasanın çıkarılmasına, ülkede meydana gelen trafik kazalarının büyük bölümünün yaşlı sürücülerin hatalarından kaynaklanması nedeniyle gerek görülmüştü.

Geçen ay 90 yaşındaki bir kadın, kırmızı ışıkta durmayarak 4 yayaya çarpmıştı. Yayalardan biri hayatını kaybetmiş, yaşlı sürücü kadın tutuklanmıştı.

Kaynak: AA