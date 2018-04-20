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Japonya'da bir yanardağ 250 yıl sonra faaliyete geçti

Japonya'nın güneybatı kesiminde 1768 yılından bu yana aktif olmayan bir volkan, 250 yıl sonra faaliyete geçti.

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Japonyada bir yanardağ 250 yıl sonra faaliyete geçti

Miyazaki bölgesinde yer alan Iwo Dağı, 1768 yılından bu yana ilk kez dün kül ve duman püskürttü.

Kirishima yanardağ grubundan biri olan, yaklaşık bin 300 metre yüksekliğindeki Iwo volkanik dağının püskürttüğü küller 300 metreye kadar ulaşıyor.

Büyük kaya parçalarının fırlaması ve volkanik akıntı riskine karşı halkı uyaran yetkililer, güvenlik seviyesini artırarak dağ ve çevresine erişimi kısıtladı.

Kirishima grubunda yer alan Shinmoe yanardağında 7 yıl sonra ilk kez geçen ay iki güçlü patlama meydana gelmişti.

Ateş çemberinde yer alan Japonya'da 110 aktif volkan bulunuyor.

Kaynak: AA

Etiketler: yanardağ, kül, Japonya, iwo
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