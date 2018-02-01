  • 01 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

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Japonya'da bakımevinde yangın: 11 ölü

Japonya’nın kuzeyindeki Hokkaido adasında 3 katlı bir yaşlı bakımevinde yangın çıktı. Çıkan yangında 11 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

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Japonyada bakımevinde yangın: 11 ölü

Japonya’nın kuzeyindeki Hokkaido adasında 3 katlı bir yaşlı bakımevinde çıkan yangında 11 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Japon televizyonu NHK’nın haberine göre, ülkenin Hokkaido adasındaki Sapporo kentinde bir yaşlı bakımevinde yangın çıktı.

Olay yerine gönderilen itfaiye sağlık ekipleri, ölen 11 kişinin 8’inin erkek 3’ünün kadın olduğunu tespit etti.

Yaralı 3 kişiyi hastaneye kaldırdı.

16 kişinin kaldığı bakımevinde yangının gece saatlerinde çıktığı belirtilirken, yetkililer yangının nedenine ilişkin soruşturma başlattı.

Yetkililer, bakımevinde kalanların yaş ortalamasının 50 civarında olduğunu belirtti. 

Etiketler: japonya yangın, yangın, Hokkaido Adası
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