  • 05 ŞUBAT 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.767
    EURO 4.675
  • BIST 116802.97
    ALTIN 161.735
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Japonya'da askeri helikopter düştü

Japonya'da askeri helikopter düştü

Japonya'da bir askeri helikopter, ülkenin güneybatısındaki bir yerleşim yerine düştü.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Japonyada askeri helikopter düştü

Japonya'nın güneybatısında bir askeri helikopter, yakınlarda bir okulun da bulunduğu yerleşim yerine düştü. Kazada, bir ev yandı, diğer bir ev zarar gördü.

Bir çocuğun hafif yaralandığı ifade ediliyor. Yangına itfaiye kısa sürede müdahale etti.  

Helikopterin hava trafik kontrol merkeziyle iletişimi kaybettiği, sonrasında düştüğü açıklandı.

Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.  

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, aynı modelde 12 helikopterin güvenlik kontrolünden geçmesi emrini verdi.

Kazanın ardından Japonya'daki askeri üsleri yerleşim yerlerinden uzaklaştırma tartışması yeniden alevlendi. 

AA

Etiketler: Japonya, helikopter kazası
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER