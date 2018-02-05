Japonya'da askeri helikopter düştü

Japonya'nın güneybatısında bir askeri helikopter, yakınlarda bir okulun da bulunduğu yerleşim yerine düştü. Kazada, bir ev yandı, diğer bir ev zarar gördü.

Bir çocuğun hafif yaralandığı ifade ediliyor. Yangına itfaiye kısa sürede müdahale etti.

Helikopterin hava trafik kontrol merkeziyle iletişimi kaybettiği, sonrasında düştüğü açıklandı.

Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, aynı modelde 12 helikopterin güvenlik kontrolünden geçmesi emrini verdi.

Kazanın ardından Japonya'daki askeri üsleri yerleşim yerlerinden uzaklaştırma tartışması yeniden alevlendi.

AA