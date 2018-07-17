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Japonya'da aşırı sıcaklardan 14 kişi öldü

Japonya'da aşırı sıcaklar nedeniyle hafta sonundan bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 14'e yükseldi.

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Japonyada aşırı sıcaklardan 14 kişi öldü

Kyodo ajansının haberine göre, ülkede 39,3 dereceyi bulan hava sıcaklığından dolayı 14 kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi de hastanelik oldu.

NHK ajansında yer alan haberde ise Japonya'da artan hava sıcaklıklarının, geçen hafta ülkenin batısını etkisi altına alan aşırı yağışların yol açtığı, yaklaşık 210 kişinin yaşamını yitirdiği sel ve toprak kaymalarının ardından sürdürülen afet yardım ve enkaz temizleme çalışmalarını zorlaştırdığı belirtildi.

Haberde, 100 bin hanenin susuz kaldığı kaydedildi.

Başbakan Şinzo Abe, afet enkazını kaldırma çabalarını hızlandırmak için Öz Savunma Kuvvetleri'nden bin personelin çalışmalara katılması talimatını verdi.

Kaynak: AA 

Etiketler: Japonya, aşırı sıcaklar
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