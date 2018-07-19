Japonya'da aşırı sıcaklar can almaya devam ediyor

Japonya bir yandan doğal afetlerle bir yandan da aşırı sıcaklarla mücadele ediyor.

Tokyo merkezli Kyodo Haber Ajansı, ülkede 39,3 dereceyi bulan hava sıcaklığı sebebiyle 14 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

10 bin kişi ise hastanelerde tedavi altına alındı.

Yangın ve Afet Yönetimi Ajansı'na göre hastaneye kaldırılanların sayısı geçen haftadan bu yana 3,7 kat arttı. Sadece hafta sonundan bu yana 5 bin kişi hastaneye kaldırıldı.

İdari bölgelere göre, Osaka 752 kişi ile insanların en fazla hastaneye başvurduğu şehir olurken, onu 704 kişi ile Tokyo ve 687 ile Aichi takip etti.

Sıcak hava dalgası sürecek

Ülkedeki Meteoroloji Ajansı, yoğun sıcaklığın devam edeceğini açıklayarak, insanlara yeterli miktarda su içmeleri uyarısı yaptı.

Gifu kentinde sıcaklıklar 40,7, Mino kentinde ise 40,6 derece olarak ölçüldü.

Sıcaklık, kurtarma çalışmalarını da etkiliyor

NHK ajansında yer alan haberde ise, Japonya'da artan hava sıcaklıklarının, geçen hafta ülkenin batısını etkisi altına alan aşırı yağışların yol açtığı, yaklaşık 210 kişinin yaşamını yitirdiği sel ve toprak kaymalarının ardından sürdürülen afet yardım ve enkaz temizleme çalışmalarını zorlaştırdığı belirtildi.

Başbakan Şinzo Abe, afet enkazını kaldırma çabalarını hızlandırmak için Öz Savunma Kuvvetleri'nden (Silahlı Kuvvetler) bin personelin çalışmalara katılması talimatını verdi.

Haberde, 100 bin hanenin susuz kaldığına işaret edildi.

Kaynak: Japan Times, AA