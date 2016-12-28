Japonya'da 6,3 büyüklüğünde deprem

Japonya Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamada, merkez üssü Ibaraki'nin doğusu olan depremin, 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Hükümet Sözcüsü Yoşihide Suga, düzenlediği basın toplantısında, 2011'deki felaketten sonra tüm reaktörleri kapatılan Fukuşima Nükleer Santrali'nde deprem nedeniyle herhangi sorun yaşanmadığını kaydetti.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Japonya'nın kuzeydoğusunda 11 Mart 2011'de meydana gelen, 18 bin kişinin ölümüyle sonuçlanan 9 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami, Fukuşima'daki santralde radyoaktif sızıntıya yol açmıştı. Sızıntı, Çernobil'den 25 yıl sonra dünyanın en büyük ikinci nükleer felaketine neden olmuş, bölgeden 160 bin kişi tahliye edilmişti. AA