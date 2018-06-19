Japonya'da 6,1 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 4'e yükseldi

Japonya'da dün meydana gelen depremin ardından Takatsuki kentinde bir kişinin daha cesedinin çıkarılmasıyla ölü sayısı 4'e çıktı.

Başbakan Şinzo Abe, depremin ardından yaraların sarılması için hükümetin elinden geleni yaptığını ve ilgili bakanlıkların gerekli önlemleri aldığını söyledi.

Depremde hayatını kaybeden 3 kişinin, 9 yaşındaki bir kız çocuğu ile 80'li yaşlarındaki 2 erkek olduğu açıklanmıştı.

Osaka yakınında meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem çok sayıda binada yangın çıkmasına, yollarda çatlak oluşmasına ve ana su hatlarının hasar görmesine neden olmuştu.

Depremin ardından uçak ve tren seferleri askıya alınmış, Mihama, Takahama ve Ohi nükleer santrallerinde herhangi bir hasar meydana gelmediği açıklanmıştı.

Kaynak: AA