Japonya'da 300 yıllık festival

Japonya'nın Chichibu kentinde oldukça görkemli ve gösterişli bir festival gerçekleştirildi.

Fenerlerle süslenmiş geleneksel geçit alayı, ziyaretçilere eğlenceli anlar yaşattı.



Geleneksel Japon mimarisini sergileyen 10 tondan fazla ağırlığa sahip dev maketler geçit alayına renkli görüntüler kattı.

Geleneksel Japon kostümleri, geceyi aydınlatan havai fişekler ve fenerlerde geçitte yerlerini aldı.



Geleneksel kıyafetli Japonlar, gece festivalinde maketleri bir kilometre boyunca çekti.



Özenle hazırlanan geçit alayına davullar ve flütler eşlik etti.



300 yıldır kutlanan festival, geçen yıl UNESCO'nun Manevi Kültürel Miras listesine girdi.

TRT Haber