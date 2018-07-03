Japonya yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneliyor

Kyodo'nun haberine göre, Japonya'da yenilenebilir enerjiye yönelik yeni enerji planı kabine tarafından onaylandı.

Japonya'nın, nükleer enerjinin barışçıl kullanımı konusunda ABD ile arasındaki anlaşmanın otomatik olarak yenilenmesinden önce orta ve uzun vadeli enerji politikası planında ilk kez plütonyum stokunu azaltmak için çalışacağı belirtildi.

Yeni enerji planına göre 2030'a kadar Japonya'nın elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payının yüzde 22 ila 24'e, fosil yakıtların yüzde 56'ya, nükleer gücün ise yüzde 20 ila 22 seviyesine getirilmesi hedefleniyor.

Planın, güneş, rüzgar ve jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesini desteklemeyi, hidrojen kullanımını teşvik etmeyi ve nükleer enerjiye bağımlılığı bitirmeyi amaçladığı vurgulandı.

Japonya'da 2011'de meydana gelen Fukuşima nükleer kazasından sonra güvenli enerjinin tercih edilmesi gerektiği görüşü savunuluyordu.

Kaynak: AA