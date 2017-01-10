Japonya ve Güney Kore arasında heykel gerginliği

Güney Kore'de İkinci Dünya Savaşı'nda Japon askerlerinin köle olarak kullandığı Güney Koreli kadınlar konusunda iki ülke arasında varılan anlaşmayı protesto etmek için hafta sonu kendini ateşe veren Budist rahip hayatını kaybetti.

Yerel medyadaki haberlere göre, Güney Kore Başbakanı Hwang Kyo-ahn kabine toplantısında yaptığı konuşmada, Japonya ile Güney Kore arasında 2015 yılında varılan anlaşmayı protesto etmek için kendini ateşe veren 64 yaşındaki rahip Ven Jungwon'un çoklu organ yetmezliği nedeniyle öldüğünü açıkladı.

Konuşmasında, Japonya'nın Busan Konsolosu Yasuhiro Morimoto'nun ve hemen ardından Seul Büyükelçisi Yasumasa Nagamine'nin köle olarak kullanılan Güney Koreli kadınları temsil eden heykelin Japonya'nın Busan konsolosluğu önüne konulması nedeniyle ülkelerine dönmelerine değinen Hwang, iki ülke arasındaki anlaşmaya saygı duyulması gerektiğini söyledi.

Hwang, taraflara Japonya ile halihazırda gerilen ilişkileri daha da tahrik etmeme çağrısı yaptı.

Ülkede pazar günü düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde kendini ateşe veren rahibin olay yerinde bıraktığı notta, Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin cezalandırılması ve iki ülke arasındaki anlaşmanın feshedilmesine dair talepleri ve "Lütfen ölümümü değersizleştirmeyin." ifadesi yer alıyordu.

İkinci Dünya Savaşı sırasında köle olarak kullanılan kadınları sembolize eden heykelin, Güney Kore'nin Busan kentindeki konsolosluğunun önüne konulması üzerine Japonya'nın Busan Konsolosu Yasuhiro Morimoto ve Seul Büyükelçisi Yasumasa Nagamine dün ülkelerine dönmüştü. AA