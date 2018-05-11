Japonya Tokyo Camii'nde cuma namazı izdihamı

Japonya'da Tokyo Camii'nde cuma namazı kılmak isteyen Müslümanlar sıraya girdi.
İzdihamdan dolayı birinci grup namaz kıldıktan sonra diğer grup için ikinci kez cuma namazı kılındı.
Kaynak: İHA
Japonya'da Tokyo Camii'nde yoğun kalabalıktan dolayı cemaate yer kalmayınca aynı camide iki kez cuma namazı kılındı.
Japonya'da Tokyo Camii'nde cuma namazı kılmak isteyen Müslümanlar sıraya girdi.
İzdihamdan dolayı birinci grup namaz kıldıktan sonra diğer grup için ikinci kez cuma namazı kılındı.
Kaynak: İHA