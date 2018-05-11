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Japonya Tokyo Camii'nde cuma namazı izdihamı

Japonya'da Tokyo Camii'nde yoğun kalabalıktan dolayı cemaate yer kalmayınca aynı camide iki kez cuma namazı kılındı.

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Japonya'da Tokyo Camii'nde cuma namazı kılmak isteyen Müslümanlar sıraya girdi.

İzdihamdan dolayı birinci grup namaz kıldıktan sonra diğer grup için ikinci kez cuma namazı kılındı.

Kaynak: İHA

Etiketler: tokyo camii, Japonya, cuma namazı
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