'Japonya Suriye örneğini ciddiye almalı'

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Kuzey Kore'nin sarin gazı başlıklı füzelere sahip olabileceği uyarısında bulundu.

Abe, parlamentoda yaptığı konuşmada, "Kuzey Kore'nin 'sarin gazı' başlıklı füze fırlatma kapasitesi olabilir." dedi.

Suriye'de sarin gazı saldırısı sonucu onlarca çocuğun öldüğüne dikkati çeken Abe, Japonya'nın Suriye örneğini ciddiye alması ve Pyongyang yönetimine karşı caydırıcılığını güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Kyodo ajansının haberine göre, Abe, Suriye ve Kuzey Kore'deki gelişmeler arasında bağlantı kurarak, "Japonya'nın, Doğu Asya'daki kitle imha silahları tehdidinin ciddi oranda arttığı bir dönemde ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin küresel düzeni sağlamak konusunda geçen haftaki kararlılığını son derece takdir ettiğini" söyledi.

Pyongyang'tan gazetecilere "büyük ve önemli olay"a hazır olmaları çağrısı

Diğer yandan Kuzey Kore, ABD'nin Kore Yarımadası yakınlarına savaş uçakları ve gemileri yollamasının ardından bölgede gerilimin tırmanmaya devam etmesi halinde "savaşa hazır olduğunu" açıkladı.

Pyongyang yönetimi yetkilileri, Kuzey Kore'nin kurucu lideri Kim-Il-sung'un cumartesi günü "Güneşin Günü" adıyla kutlanacak 105. doğum günü etkinlikleri nedeniyle ülkeye davet edilen yaklaşık 200 yabancı gazeteciye "büyük ve önemli" bir olay için hazırlıklı olmalarını söyledi.Yetkililer, olayın ne olduğu ya da nerede olacağı konusunda ayrıntı vermedi.

Yonhap haber ajansı da uydu görüntülerinin, Kuzey Kore'nin kuzeydoğusundaki dağlık bölgede bulunan nükleer test alanında faaliyetlerin sürdüğünü gösterdiğini duyurdu.

"38 North" internet sitesine dayandırılan haberde 12 Nisan'da alınan uydu görüntülerinin "Punggye-ri sitesindeki etkinliğin devam ettiği, Ana İdare Bölgesinde yeni etkinliğe rastlandığı ve Komuta Merkezi'nde birkaç kişinin bulunduğunu" ortaya koyduğu kaydedildi.

Uydu görüntüleri, Pyongyang'ın daha önceki beş nükleer testini yaptığı yer altı tesisinin hemen dışında küçük bir aracın bulunduğunu da gözler önüne seriyor.