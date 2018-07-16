Japonya sel felaketinin sonuçlarıyla yüzleşiyor

70 binden fazla kurtarma görevlisinin çalışmalarına devam ettiği Hiroşima, Okayama ve Ehime şehirlerinin en fazla can kaybının yaşandığı yerler olduğu belirtildi.

Yetkililer, kayıp 60 kişinin arandığını, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini aktardı.

Hiroşima’nın ardından en çok etkilenen yerler arasında Okayama ve Ehime var. Japonya Sağlık Bakanlığı, 93 binden fazla eve su verilemediğini açıkladı.

"Elektrik veriliyor ancak su yok"

Evinin yarısının çamur altında kaldığını aktaran bir kişi, "Evim çamura gömüldü. Kapı tamamen çamur altında kaldığından pencereden eve girebildim. Evimin ikinci katı nispeten etkilenmemiş durumda. Bu yüzden ikinci katta kalıyorum. Barınaklara gidemeyenler evime geliyor ancak gece sığınaklarda kalıyorlar. Elektrik veriliyor ancak su yok" dedi.

Sığınaklarda 7 bine yakın insan var

Yangın ve Afet Yönetimi Dairesi, 6 bin 700 kişinin tahliye edildiğini ve bu kişilerin kurulan barınaklarda kaldıklarını aktardı.

Ülkede, 19 vilayette 5,9 milyon kişi için tahliye emri çıkarılmıştı.

Kaynak: TRT Haber, Reuters