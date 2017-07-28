Japonya Savunma Bakanı istifa etti

Japonya Savunma Bakanı Tomomi Inada, kamu ile paylaşılması gereken askeri belgelerin gizlendiği iddiasıyla açılan bakanlık içi soruşturmanın sonucunu açıkladığı basın toplantısında istifa ettiğini duyurdu.

Inada, başkent Tokyo'da düzenlediği basın toplantısında, bakanlığın, Birleşmiş Milletler (BM) barışı koruma operasyonlarıyla ilgili askeri belgelerin kamudan gizlendiği iddiasıyla başlatılan soruşturmanın sonucunun, resmi belgelerin "ciddi" olarak kötü idare edildiğini gösterdiğini söyledi.

Soruşturmada, yetkililerin belgeleri gizlemesine kendisinin izin verdiğine dair herhangi bir kanıtın yer almadığına dikkati çeken Inada, "Görevi kurumu denetlemek olan Savunma Bakanı olarak bu konuda ciddi bir sorumluluk hissediyorum. Savunma Bakanı olarak istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bu arada Başbakan Şinzo Abe, Inada'nın istifasını kabul ettiğini ve yerine şimdilik Dışişleri Bakanı Fumio Kishida'yı atadığını açıkladı.

Savunma yetkililerinin, Güney Sudan'da Japon barış gücü birliklerinin yolları onardığı bölgede, artan güvenlik tehdidiyle ilgili kaynakları içeren kayıtları gizlediği iddia edilmişti. Yetkililer, belgelerin imha edildiğini belirterek, kamunun bilgilendirilmesi için açığa çıkarılması talebini reddetmişti ancak martta yapılan inceleme verilerin imha edilmediğini ortaya koymuştu.

Inada'nın belgelerin mevcudiyetini bildiği halde talebin reddedilmesine onay verdiği ileri sürülmüştü.