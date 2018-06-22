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Japonya parlamentosunun bahçesinde kenevir bulundu

Japonya'da parlamento binasının yakınında kenevir yetiştiği görüldü.

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Japonya parlamentosunun bahçesinde kenevir bulundu

BBC'nin haberine göre, parlamentonun üst kanadı üyeleri tarafından kullanılan ofislerin bulunduğu binanın yakınında kenevir yetiştiği fark edildi.

Bitkiler, bir ziyaretçi tarafından fark edildikten sonra söküldü.

Kenevirin söz konusu yerde nasıl yetişmeye başladığı henüz bilinmiyor.

Bir parlamento yetkilisi, kenevir tohumlarının rüzgar ya da kuş pisliği içinde taşınmış olabileceğini söyledi.

Uyuşturucuyla mücadelede sıfır tolerans politikası izlenen ülkede, az miktarda dahi uyuşturucu madde bulunduranlar, beş yıla kadar hapis cezası alabiliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: kenevir, Japonya
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