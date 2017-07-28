Japonya, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları genişletti

Kyodo'nun haberine göre, ABD Senatosu'nun, Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar getiren yasa paketini onaylamasının ardından Japonya da yaptırım listesine yeni isimler ekledi.

Haberde, Japonya Dışişleri Bakanı Fumio Kishida'nın, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'ye yönelik baskıyı artırmanın önemli olduğunu belirterek, "Kuzey Kore'ye, (1970'li ve 80'li yıllarda) Japon vatandaşlarının kaçırılması, nükleer ve füze geliştirmesi gibi konuların çözümüne ilişkin somut adımlar atması için baskıda bulunacağız." dediği aktarıldı.

Kishida'nın, bu kapsamda, 9 kişinin yanı sıra 2 Çinli şirketin de aralarında bulunduğu 5 kuruluşun kara listeye alındığını söylediği belirtildi.

Haberde, Kuzey Kore ile ilişkili bu kişi ve firmaların mal varlıklarının dondurulacağı belirtildi.

Kara listeye alınan Çinli firmaların, Kuzey Kore için kara para aklamakla suçlanan Dandong Bank ve Dalian Global Unity Shipping isimli nakliyat firması olduğu ifade edildi.

Çin'den tepki

Diğer yandan, Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lu Kang, Japonya'nın kararının "yanlış" olduğunu belirterek, Tokyo'dan söz konusu kararı derhal geri çekmesini istedi.

Lu, "Japonya bu konuda ısrarcı olursa, bu, Çin ve Japonya ilişkileri ve her iki ülkenin Kore yarımadası konusundaki iş birliği için büyük siyasi engeller oluşturacak." ifadesini kullandı. AA