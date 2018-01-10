Japonya, Kuzey Kore tehlikesine karşı ABD'den silah satın alıyor

ABD hükümetinin, Japonya'ya yapacağı 133,3 milyon dolarlık silah satışına ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, teklif edilen satış hakkında Kongreyi bilgilendiklerini belirtti.

Yetkili, Kongrenin satışı onaylaması durumunda Amerikan halkına iş imkanları tanınması için ABD savunma endüstrisinin önemli bir adım atacağını vurguladı.

"Kuzey Kore tehlikesine' karşı kendimizi korumamız gerekiyor"

Japonya'nın ise bölgede "Kuzey Kore tehlikesine" karşı kendini koruması gerektiğini ifade eden yetkili, bu satışın bölgesel anlamdaki "önemine" dikkati çekti.

Söz konusu 133,3 milyon dolarlık satışın dörder Standart Füze-3 (SM-3) ve MK-29 tipi süzgeç kutusu ile teknik ve lojistik desteği kapsadığı kaydedildi.



Kaynak: AA

