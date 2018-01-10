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Buradasınız : » » Japonya, Kuzey Kore tehlikesine karşı ABD'den silah satın alıyor

Japonya, Kuzey Kore tehlikesine karşı ABD'den silah satın alıyor

Kuzey Kore tehlikesine karşı tedbir almaya çalışan Japonya'nın silah alımına ilişkin ABD hükümeti, Kongreyi bilgilendirdi.

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Japonya, Kuzey Kore tehlikesine karşı ABDden silah satın alıyor

ABD hükümetinin, Japonya'ya yapacağı 133,3 milyon dolarlık silah satışına ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, teklif edilen satış hakkında Kongreyi bilgilendiklerini belirtti.

Yetkili, Kongrenin satışı onaylaması durumunda Amerikan halkına iş imkanları tanınması için ABD savunma endüstrisinin önemli bir adım atacağını vurguladı.

"Kuzey Kore tehlikesine' karşı kendimizi korumamız gerekiyor"

Japonya'nın ise bölgede "Kuzey Kore tehlikesine" karşı kendini koruması gerektiğini ifade eden yetkili, bu satışın bölgesel anlamdaki "önemine" dikkati çekti.

Söz konusu 133,3 milyon dolarlık satışın dörder Standart Füze-3 (SM-3) ve MK-29 tipi süzgeç kutusu ile teknik ve lojistik desteği kapsadığı kaydedildi.

Kaynak: AA
 

Etiketler: silah satışı, Japonya, abd
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