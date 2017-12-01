  • 01 ARALIK 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 12º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.924
    EURO 4.675
  • BIST 103984.39
    ALTIN 160.697
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Japonya İmparatoru Akihito 2018'de tahttan çekilecek

Japonya İmparatoru Akihito 2018'de tahttan çekilecek

Japonya'da İmparator Akihito'nun 2019'da tahtan çekileceği bildirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Japonya İmparatoru Akihito 2018de tahttan çekilecek

Japonya devlet televizyonu NHK'nin haberine göre Başbakan Şinzo Abe, İmparator Akihito'nun 30 Nisan 2019'da tahttan ayrılacağını açıkladı.

Akihito, Japonya'da 200 yıl sonra tahttan çekilen ilk hükümdar olacak.

Japonya'nın 83 yaşındaki imparatoru geçen yıl yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında görevi bırakmak istediğini belirterek, "İmparatorun görevlerinin herhangi bir sekteye uğramadan istikrarlı bir şekilde sürdürüleceğini ümit ediyorum." açıklamasında bulunmuştu.

Japonya'da en son 1817'de İmparator Koukaku kendi isteğiyle tahttan ayrılmıştı.

Akihito, babası İmparator Hirohito'nun 7 Ocak 1989'da ölmesi üzerine 55 yaşında tahta geçmişti.

Akihito'nun tahttan çekilmesi durumunda yerine 57 yaşındaki oğlu Veliaht Prens Naruhito'nun geçmesi bekleniyor.

Anayasal monarşiyle yönetilen Japonya'da imparatorun Japon halkı adına bazı kutsal görevleri yerine getirdiğine inanılıyor. Ataların kutsal sayıldığı Şinto inancının en yüksek otoritesi kabul edilen imparator, Japon halkının birliğini temsil ediyor.

Japonya'da Krizantem Tahtı, 2 bin yıldır babadan oğula geçiyor. Hükümdarlığın kadın üyeleri halktan biriyle evlenirlerse kraliyet statülerini bırakmaya zorlanıyor. 

Kaynak : AA

Etiketler: İmparator Akihito
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER