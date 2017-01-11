  • 11 OCAK 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.893
    EURO 4.099
  • BIST 77666.58
    ALTIN 148.503
Buradasınız : » » Japonya, Erbil'de konsolosluk açtı

Japonya, Erbil'de konsolosluk açtı

Japonya, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde konsolosluk açtı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Japonya, Erbilde konsolosluk açtı

Konsolosluğun açılış törenine, IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, Japonya Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Kentaro Sonoura, Japonya'nın Bağdat Büyükelçisi Fumio Iwai, IKBY Dış İlişkiler Sorumlusu Felah Mustafa ve çok sayıda idari yetkili katıldı.

Açılış töreninde konuşan IKBY Dış İlişkiler Sorumlusu Mustafa, Japonya'nın Erbil'de konsolosluk açmasının ikili ilişkilerin daha da güçlenmesine vesile olacağına inandıklarını söyledi.

Japonya Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sonoura da daha önce Erbil'de fahri temsilciliklerinin olduğunu belirterek bunun konsolosluğa dönüştürülmesinden memnun olduklarını kaydetti.

Japonya ile Erbil'deki konsolosluk sayısı 20'ye ulaştı. IKBY'de İran, Türkiye, Filistin, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Fransa, İngiltere, Almanya, Ürdün, Mısır, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Çekya, Çin, Macaristan, Hollanda, İtalya, Kuveyt, Sudan, Suudi Arabistan ve son olarak Japonya'nın konsolosluğu yer alıyor. AA

Etiketler: Japonya, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, IKBY
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER