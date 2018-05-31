  • 31 MAYIS 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 4.497
    EURO 5.262
  • BIST 102509.8
    ALTIN 188.663
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Japonya en az 500 bin yabancı işçi istihdam edecek

Japonya en az 500 bin yabancı işçi istihdam edecek

Japonya, 2025'e kadar tarım, inşaat, sağlık ve gemi inşaatı gibi sektörlerde çalışacak en az 500 bin yabancı işçi alacak.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Japonya en az 500 bin yabancı işçi istihdam edecek

Japonya hükümetinin, ülkede özellikle tarım ve inşaat sektöründeki iş gücü kıtlığı nedeniyle, 2025'e kadar en az 500 bin yabancı işçinin istihdam edilmesi için karar aldığı belirtildi.

Başbakan Şinzo Abe'nin yeni ekonomi politikası taslağı içinde yer alması beklenen karar, sonbaharda parlamentoya sunulacak.

Yanlarında aile üyelerini getiremeyecekler

Karara göre tarım, inşaat, sağlık ve gemi inşaatı gibi sektörlerde çalışacak işçiler 5 yıla kadar ülkede kalabilecek ve yanlarında aile üyelerini getiremeyecek.

Japonya'da 2008'de yabancı çalışan işçi sayısı 480 bin iken, bu rakam 2017'de 1,2 milyona yükseldi.

Kaynak: AA

Etiketler: Japonya
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER