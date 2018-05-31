Japonya en az 500 bin yabancı işçi istihdam edecek

Japonya hükümetinin, ülkede özellikle tarım ve inşaat sektöründeki iş gücü kıtlığı nedeniyle, 2025'e kadar en az 500 bin yabancı işçinin istihdam edilmesi için karar aldığı belirtildi.

Başbakan Şinzo Abe'nin yeni ekonomi politikası taslağı içinde yer alması beklenen karar, sonbaharda parlamentoya sunulacak.

Yanlarında aile üyelerini getiremeyecekler

Karara göre tarım, inşaat, sağlık ve gemi inşaatı gibi sektörlerde çalışacak işçiler 5 yıla kadar ülkede kalabilecek ve yanlarında aile üyelerini getiremeyecek.

Japonya'da 2008'de yabancı çalışan işçi sayısı 480 bin iken, bu rakam 2017'de 1,2 milyona yükseldi.

Kaynak: AA