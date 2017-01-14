  • 14 OCAK 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.727
    EURO 3.965
  • BIST 81524.32
    ALTIN 143.486
Buradasınız : » » Japonya Başbakanı bölgesel ilişki toplantısı için Sydney'e gitti

Japonya Başbakanı bölgesel ilişki toplantısı için Sydney'e gitti

Avustralya'nın Sydney kentine giden Japonya Başbakanı Şinzo Abe yatırım, savunma, ticaret ve bölgesel güvenlik konularında görüşmelerde bulundu.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Japonya Başbakanı bölgesel ilişki toplantısı için Sydneye gitti

Avustralya yayın kurumu ABC’de yer alan habere göre, Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Ticaret, Turizm ve Yatırım Bakanı Steven Ciobo'nun ev sahipliğinde düzenlenen ticaret ve bölgesel ilişkileri güçlendirme toplantılarına katılmak üzere Sydney’e geldi.

Öncelik bölgesel güvenlik

Toplantı öncesinde Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull ile bir araya gelen Abe, ziyaretinin ana önceliğinin bölgesel güvenlik olduğunu söyledi. Abe, "Bölgesel barış için bölgedeki dostlarımızla güçlerimizi birleştirmeyi konuşmaya geldik.’’ dedi.

Avustralya Başbakanı Turnbull, "Ekonomik, ticari, savunma ve güvenlik iş birliğimizi artırmak ve bölgenin refah ve ortak güvenliği için uğraşıyoruz." ifadesini kullandı.

Abe ve Turnbull, Sydney’deki başbakanlık konutu Kirribilli House'da bu akşam yeniden bir araya gelecek. İki liderin görüşeceği konular arasında, yatırım, savunma, ticaret ve bölgesel güvenlik konularının gündeme gelmesi öngörülüyor. Ayrıca görüşmede Amerika başkanlığına seçilen Donald Trump’ın iptal edeceğini açıkladığı Trans-Pasifik Ortaklığı Anlaşması'nın (TPP) ele alınacağı belirtildi.

Japonya Başbakanı Abe’nin Avustralya'nın ardından Endonezya ve Vietnam’ı ziyaret etmesi bekleniyor.

Etiketler: Japonya başbakanı, avustralya, Sydney, bölgesel güvenlik
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER