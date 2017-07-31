Japonya Başbakanı Abe ve Trump Kuzey Kore'yi görüştü

Japonya Başbakanı Şinzo Abe ve ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesinin ardından telefon görüşmesi yaptı.

Kyodo'nun haberine göre, Abe, Trump ile görüşmesinden sonra basına yaptığı açıklamada, "Balistik füze denemesi yapan Kuzey Kore'den gelebilecek bir tehdide karşı daha fazla önlem alınması konusunda Trump ile aynı fikirdeyim." ifadelerini kullandı.

Abe, Rusya ve Çin dahil olmak üzere uluslararası toplumun bu durumla ilgili daha ciddi önlemler alarak, Kuzey Kore üzerindeki baskıyı artırmaları gerektiğini kaydetti.

Japonya Kabinesi Sekreter Yardımcısı Koiçi Hagiuda da Abe ve Trump'ın, telefon görüşmesinde Kuzey Kore'ye karşı askeri harekatı ele almadıklarını ifade etti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, iki liderin, Kuzey Kore'nin, ABD, Japonya, Güney Kore ve diğer ülkelere karşı gittikçe büyüyen ciddi bir tehdit oluşturduğu konusunda görüş birliğinde olduğu kaydedildi.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin Cuma günü bir balistik füze denemesi daha yaptığını bildirmiş ve füzenin, Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesindeki sularına düştüğünü açıklamıştı.