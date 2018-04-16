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Buradasınız : » » "Japonya Başbakanı Abe istifa edecek" iddiası

"Japonya Başbakanı Abe istifa edecek" iddiası

Japonya'nın eski Başbakanı Junichiro Koizumi, Başbakan Şinzo Abe'nin Haziran ayında istifa edeceğini iddia etti.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
&quot;Japonya Başbakanı Abe istifa edecek&quot; iddiası

Japonya'daki bir dergiye röportaj veren Koizumi, Şinzo Abe'nin adının karıştığı skandallar sonrasında zor durumda olduğunu ve oy kayıpları sebebiyle partisine zarar vermemek için Haziran ayında istifa edeceğini öne sürdü.

Japonya’da devlete ait arazinin Başbakan Şinzo Abe’nin eşi Akie Abe ile bağlantılı bir özel okul işletmesine, yedide bir fiyatına satılmasıyla skandal ortaya çıkmıştı.

Japonya Maliye Bakanlığı, Başbakan Şinzo Abe'nin eşi Akie Abe'nin aşırı milliyetçi eğitim politikasını desteklediği okul işletmecisi Moritomo Gakuen'in inşa edeceği ilkokul için, kamu arazisinin satışıyla ilgili belgelerde değişiklik yapıldığını kabul etmişti.

Bunun üzerine bazı protestocular, Abe'nin istifası için parlamento yakınlarında gösteri yapmıştı.

“Abe bitti", "Abe istifa" yazılı pankartların taşındığı gösteriye yaklaşık 50 bin kişinin katıldığı açıklanmıştı.

Kaynak: Reuters

Etiketler: Junichiro Koizumi, Japonya, istifa, Abe
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