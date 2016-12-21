Şu an okuduğunuz haber
baslik
Haberleri sitene ekle
Üye girişi

TRT Haber

Ankara 1
Kar Yağışlı
Kar Yağışlı

Piyasalar

  • Dolar: 3.513
    Euro: 3.676
  • BIST: 77404.74
    Altın: 127.744

Kapat
Buradasınız : » » Japonya 9 milyar dolarlık nükleer santrali kapatıyor

Japonya 9 milyar dolarlık nükleer santrali kapatıyor

Japonya, 9 milyar dolara mal olan Fukui kentindeki Monju nükleer santralini kapatma kararı aldı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Japonya 9 milyar dolarlık nükleer santrali kapatıyor

Japonya, 9 milyar dolara mal olan Fukui kentindeki Monju nükleer santralini kapatma kararı aldı.

Japan Times'ın haberine göre, Hükümet Sözcüsü Yoshihide Suga, Monju'nun yeniden çalıştırılmasının zaman ve maliyet açısından uygulanabilir olmadığı gerekçesiyle santralin devreden çıkarılmasına karar verildiğini açıkladı.

Japon yetkililer, ülkenin sınırlı doğal enerji kaynaklarına alternatif olarak yapılan Monju'nun yerine yeni bir santral yapmayı planlıyor.

"Sökme çalışmaları 2047 yılında tamamlanacak"

Faaliyete başladıktan 250 gün sonra arızalanan Monju santrali, kullandığı nükleer yakıtın atıklarını tekrar kullanma özelliğine sahipti. Yaklaşık 9 milyar dolara mal olan santralin 22 yıl faaliyet göstermesi öngörülmüştü.

Manju santralinin yaklaşık 3,2 milyar dolara mal olacak sökme çalışmalarının 2047 yılında tamamlanacağı tahmin ediliyor. AA
 

Etiketler: Japonya, nükleer santral
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
TÜMÜ »
﻿

MANŞETLER  /  DÜNYA

DÜNYA HABERLERİ

Tüm Dünya Haberleri



TRT HABER SOSYAL AĞLARDA

Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2016. TRT HABER