Japon şirket, maaşları Bitcoin ile ödeyecek

GMO İnternet Group adlı şirket 2018'in mart ayından itibaren 4 bin çalışanının maaşlarının bir kısmını kripto para birimi Bitcoin ile ödeme seçeneği sunacağını belirtti.

Sanal para birimi ile ödeme işveren ve çalışan arasında karşılıklı rızaya dayalı olarak yapılacak.

Bitcoin ile yapılan ödemenin ülke yasalarına uygun olduğu kaydedildi.

Kararın, Bitcoin’in benimsenmesini ve teşvik amacı taşıdığı ifade edildi.

Bitcoin nedir ?

Bitcoin, 8 yıldır şifreli para piyasalarında işlem görüyor ve Bitcoin’in 2008 yılında Satoshi Nakamoto müstear ismini kullanan bir kullanıcı tarafından ortaya çıkarıldığı söyleniyor fakat net bir bilgi yok, yaratıcısı bir kişi veya grup veya bir sistem de olabilir.

Bitcoin’in ortaya çıktığı 2008 yılından itibaren sanal para piyasasında oldukça büyük bir yankı uyandırıyor. Sadece İnternet aracılığıyla ve şifreli olarak kullanılabiliyor.

Bitcoin gibi kripto para borsalarında işlem gören sanal para birimi var fakat Bitcoin aralarında en revaçta olanı. Bu sanal paralar, normal borsalardan farklı olarak açılış ve kapanış saatleri olmayan ve herhangi bir ülkeye bağlı olmadan çalışan sanal para borsalarında işlem görüyor.

Elde edebilmek ise oldukça basit, gerej internette bazı siteler aracılığıyla ve Bitcoin ATM'lerinden sahip olabiliyorsunuz.

Hızlı ve sert iniş çıkışları olan sanal para genellikle yatırımcısının yüzünü güldürüyor.

2016 ocak ayında 430 dolar karşılığında 1 Bitcoin alınabilirken 2017 yılı sonuna yaklaşırken rekor bir fiyatla 1 Bitcoin 17 bin dolar karşılığında alıcı buluyor.

AA