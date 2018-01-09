Japon astronot yanlış bilgilendirme için özür diledi

BBC'nin haberine göre, astronot Norişige Kanai, Twitter hesabından "Herkese günaydın. Önemli bir haberim var. Uzaya geldikten sonra değişimleri görmek için vücut ölçümlerimiz yapıldı ve bu sürede sanki bir bitki gibi yaklaşık 9 santimetre uzamışım." mesajını paylaştı.

Kanai, "Haziranda Dünya'ya dönerken Soyuz uzay aracının koltuğuna sığıp sığmama konusunda endişeliyim." ifadelerini kullandı.

Özür diledi

Daha sonra bir mesaj daha yayınlayan Kanai, ölçümde bir hata yaptığını boyunun 9 değil 2 santimetre uzadığını belirtti ve yanlış bilgilendirmeden dolayı özür diledi.

Yerçekimsiz ortamda omurlar üzerinde baskı olmadığından insan omurgası genişleyip uzayabiliyor. Astronotlar yerçekimine geri döndüklerinde boyları normal uzunluklarına geri dönüyor.

Kaynak: AA