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Jagland: Avrupa'nın Türkiye'ye, Türkiye'nin Avrupa'ya ihtiyacı var

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland, "Avrupa'nın maruz kaldığı sert rüzgarlara verilecek en kuvvetli cevap Türkiye ile birlikte dik ve güçlü durmaktır." dedi.

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Jagland: Avrupanın Türkiyeye, Türkiyenin Avrupaya ihtiyacı var

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, Türkiye'deki temasları kapsamında Türkiye Adalet Akademisince Anayasa Mahkemesi'nde düzenlenen konferansta konuştu.

Son yıllarda Avrupa Konseyine üye ülkelerde ekonomik kriz, terör olayları, toplu göçler ve Avrupa'nın sınırları ve kontrolü dışında gerçekleşen bir savaşın neden olduğu problemlerin bulunduğunu dile getiren Jagland, bu sorunlarla mücadelede Türkiye ile iş birliğinin önemini vurguladı.

"Birlikte dik durmalıyız"

Kıtadaki sistemin ve insanların çıkarlarını korumak için ittifaka ve ortak tutuma ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Jagland, "Bunu Türkiye olmadan yapamayız. Avrupa'nın maruz kaldığı sert rüzgarlara verilecek en kuvvetli cevap birlikte dik ve güçlü durmaktır. Avrupa'nın Türkiye'ye, Türkiye'nin Avrupa'ya ihtiyacı var. Birlikte dik durmalıyız." dedi.
 
 
Jagland, Avrupa Konseyinin 15 Temmuz darbe girişimi karşısında Türkiye'ye verdiği desteği hatırlatarak, konseyin ve kendisinin darbe girişimini kınamakta gecikmediğini belirtti.

Jagland, darbe sonrası gerçekleşen yargılamaların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihat hukuku ile uyumlu olması gerektiğini söyledi.

Jagland, "Yetkililerin işlenen suçları soruşturması gerektiği doğru. Ayrıca bu suçları işleyenlere dava da açılmalı. Bu açık ve net. Olağanüstü koşullarda acil durum önlemleri alınmalı. Bu AİHS ve AİHM içtihatı ile uyumlu yapılmalı." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland, adalet akademisi
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